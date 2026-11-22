Batman Petrolspor-Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor ile Muğlaspor, 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Batman temsilcisi kendi sahasında galibiyet ararken Muğlaspor zorlu deplasmanda puan kazanmak istiyor. 22 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmanın canlı skorunu ve yayın ayrıntılarını haberimizden takip edebilirsiniz.