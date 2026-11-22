Batman Petrolspor-Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor ile Muğlaspor, 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Batman temsilcisi kendi sahasında galibiyet ararken Muğlaspor zorlu deplasmanda puan kazanmak istiyor. 22 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmanın canlı skorunu ve yayın ayrıntılarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Batman Petrolspor-Muğlaspor maçı canlı skor ekranı!
Batman Petrolspor-Muğlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmada Batman Petrolspor ile Muğlaspor üç puan mücadelesi verecek. Ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Muğlaspor ise deplasmanda alacağı olumlu sonuçla puan tablosundaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Canlı yayın ve skor ekranı haberimizde.
BATMAN PETROLSPOR-MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
22 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
BATMAN PETROLSPOR-MUĞLASPOR HANGİ KANALDA?
TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
TRT SPOR CANLI NASIL İZLENİR?
TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından izlenebilir.
BATMAN PETROLSPOR-MUĞLASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET