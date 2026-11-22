Manisa FK-Pendikspor hangi kanalda, saat kaçta? Canlı takip ekranı!

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile Pendikspor, 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda birbirine yakın konumda bulunan iki takım, kritik 90 dakikada galibiyet arayacak. Manisa'da oynanacak karşılaşmada hem alt sıralardaki mücadele hem de takımların son haftalardaki performansı dikkat çekiyor.