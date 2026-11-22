Manisa FK-Pendikspor hangi kanalda, saat kaçta? Canlı takip ekranı!
Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile Pendikspor, 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda birbirine yakın konumda bulunan iki takım, kritik 90 dakikada galibiyet arayacak. Manisa'da oynanacak karşılaşmada hem alt sıralardaki mücadele hem de takımların son haftalardaki performansı dikkat çekiyor.
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Manisa FK-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında iki ekip Manisa'da kozlarını paylaşacak. Ligde alt sıralarda bulunan Manisa FK ve Pendikspor, birbirlerine karşı önemli bir sınava çıkacak. Ev sahibi ekip kendi sahasında kazanarak puanını yükseltmek isterken Pendikspor, deplasmanda alacağı galibiyetle rakibiyle arasındaki farkı açmayı hedefliyor.
MANİSA FK-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
22 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
MANİSA FK-PENDİKSPOR HANGİ KANALDA?
Mücadele tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MANİSA FK-PENDİKSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Süleyman Bahadır yönetecek.
MANİSA FK LİGDE KAÇINCI SIRADA?
Karşılaşma öncesindeki 14 maçlık tabloda 13 puanla 17. sırada bulunuyor.
MANİSA FK-PENDİKSPOR MAÇI CANLI SKOR EKRANI