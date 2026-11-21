Bandırmaspor'dan Mardin'de kritik geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Mardin 1969 Spor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan konuk ekip, Kehinde ve Bruno'nun ikinci yarıda attığı gollerle geri dönüşe imza atarak üç puanın sahibi oldu.