Bandırmaspor'dan Mardin'de kritik geri dönüş!
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Mardin 1969 Spor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan konuk ekip, Kehinde ve Bruno'nun ikinci yarıda attığı gollerle geri dönüşe imza atarak üç puanın sahibi oldu.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 2-1 yendi.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Emrullah Baydar, Harun Reşit Güngör, Abdullah Özcan
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı (Dk. 63 Denic), Kayode, Dimitrov (Dk. 78 Osman Yıldırım), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak (Dk. 63 Şahverdi Çetin), Mustafa Şengül, Kerim Alıcı, Alhassan, Wilks (Dk. 74 Denizhan Taşkan), Teklic (Dk. 63 Eray Korkmaz)
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima (Dk. 29 Ali Ülgen), Liço, Bruno (Dk. 80 Yalın Dilek) , Muhammed Gümüşkaya (Dk. 71 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 80 Ahmet Biler), Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 79 Harun Genç), Hakan Bilgiç, Burak Bekaroğlu, Mulumba
Goller: Dk. 42 Teklic, (Mardin 1969 Spor), Dk. 52 Kehinde, Dk. 58 Bruno (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ali Ülgen, Dk. 76 Bruno, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Bandırmaspor) Dk. 53 Erce Kardeşler, Dk. 89 Denizhan Taşkan, Dk. 90 Alhassan (Mardin 1969 Spor)