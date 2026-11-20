Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Eminevim Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Iğdır FK, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

9. dakikada , ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Felix Afena-Gyan'ın yerden ortasında penaltı noktasında Crociata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Hostikka'nın kafayla içeriye çevirdiği topu Berat kafayla filelere yolladı. 1-1

32. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Felix Afena-Gyan sert şutunda kaleci Cihan topu kornere çeldi.

49. dakikada sol kanattan yerden ortaya Berat Yılmaz'ın gelişine vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 1-2

57. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar Gürler, kaleci Cihan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Cihan topu çıkardı.

82. dakikada ceza sahası dışından Hotic'in vuruşunda top direkten döndü.

90+3'te Iğdır FK'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Hotic'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2



Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Abdullah Uğur Sarı, İbrahim Ethem Potuk

Iğdır FK: Jakup Szumski, Soner Gönül (Arda Öztürk dk. 87), Loic Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan (Leandro Bacuna dk. 61), Giovanni Crociata (Özder Özcan dk. 82), Doğan Erdoğan (Efe Kaan Şıhlaroğlu dk. 61), Gökcan Kaya, Felix Afena-Gyan, Serdar Gürler, Arda Çolak (Dino Hotic dk. 61)

Yedekler: Taha Tepe, Baran Moğultay, Moustapha Camara, Devran Şenyurt, Leon Çalışkan

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Emre Gedik, Tomislav Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım, Berat Yılmaz, Andrej Dokanovic, Alejandro Blanco (Burak Öksüz dk. 89), Santeri Hostikka (Melih Bostan dk. 76), Cebio Soukou (Toheeb Kosoko dk. 84), Serkan Göksu (Ali Yaşar dk. 76)

Yedekler: Özgün Ali Köklü, Burak Öksüz, Batuhan Çakır, Atalay Babacan, Kerem Şen, Abdulkadir Parmak, Muhammet Tunahan Taşçı

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Giovanni Crociata (dk. 9), Dino Hotic (dk. 90+3) (Iğdır FK), Berat Yılmaz (dk. 26 ve 49) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Santeri Hostikka, Oğuz Yıldırım (Ümraniyespor)

