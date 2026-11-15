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Sakaryaspor, Ümit Bozkurt ile yollarını ayırdı!

Nesine 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'da teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollar ayrıldı.

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Sakaryaspor, Ümit Bozkurt ile yollarını ayırdı!

Nesine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Son müsabakasında, evinde Ankara Demir'e 2-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip son üç maçında mağlup oldu. Sakaryaspor, oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan topladı.

#Sakaryaspor
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