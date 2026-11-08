Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. 14. hafta mücadelesinde iki ekip de galibiyet için sahaya çıkarken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor.

Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçı canlı takip et!

Trendyol 1. Lig'de haftanın mücadelelerinden birinde Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor'un sahasında oynanacak karşılaşmada iki takım da hanesine üç puan yazdırmak için mücadele edecek. 8 Kasım Pazar günü oynanacak maçın yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler, Ümraniyespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte mücadeleye ilişkin maç programı ve yayın detayları...

ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI ÜCRETSİZ İZLENEBİLİR Mİ?

TRT Spor yayını şifresiz olarak takip edilebilecek.

ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Ümraniye Şehir Stadyumu'nda yapılacak.

Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçı canlı takip et!