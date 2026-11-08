Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük, 14. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bandırma'da oynanacak maç öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. İşte karşılaşmanın saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

Bandırmaspor-Fatih Karagümrük maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın karşılaşmalarında Bandırmaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İki takımın da üç puan hedefiyle çıkacağı mücadele öncesinde maçın yayın programı merak konusu oldu. Taraftarlar, Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN?

Karşılaşma 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor yayını şifresiz olarak izlenebilecek.

KARŞILAŞMA HANGİ STATTA OYNANACAK?

Mücadele Bandırma 17 Eylül Stadı'nda yapılacak.