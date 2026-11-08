Bodrum FK'dan Bolu'da kritik zafer! 10 kişiyle galibiyete tutundu

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Ajeti ve Providence'ın golleriyle sonuca giden konuk ekipte Aboubakar, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.