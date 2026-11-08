Bodrum FK'dan Bolu'da kritik zafer! 10 kişiyle galibiyete tutundu
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Ajeti ve Providence'ın golleriyle sonuca giden konuk ekipte Aboubakar, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Egemen Savran, Kadir Akıllı
Boluspor: Tafas, Furkan Metin (Dk. 77 Arguello), Cuesta, Tolunay Artuç, Gonzelez (Dk. 56 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 56 Nurettin Korkmaz), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 83 Escobar), Muhammet Zeki Dursun, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Bertu Alican Özyürek (Dk. 77 Muhammed Mert)
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Moreira (Dk. 90+2 İsmail Tarım), Ege Birsel (Dk. 85 Mustafa Erdilman), Berkay Aslan (Dk. 85 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Dk. 67 Ali Şahin Yılmaz), Berşan Yavuzay, Providence (Dk. 67 Fernando), Aboubakar
Goller: Dk. 15 Ajeti, Dk. 31 Providence (Bodrum FK), Dk. 89 Bartu Göçmen (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 58 Aboubakar (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 37 Providence, Dk. 58 Emre Kaplan (Bodrum FK), Dk. 79 Canberk Özdemir (Boluspor)