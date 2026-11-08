Mardin 1969 Spor-Batman Petrolspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor, bölge derbisinde kozlarını paylaşacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak.
Mardin 1969 Spor-Batman Petrolspor maçı canlı takip et!
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Mardin 1969 Spor, sahasında Batman Petrolspor'u ağırlayacağı mücadelede önemli bir galibiyet arayacak. İki takımın ligde birbirine yakın puanlarda bulunması, karşılaşmanın önemini daha da artırıyor. Bölge derbisini takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın yayın programını araştırıyor. Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları gündemdeki yerini alırken karşılaşmanın tüm detayları belli oldu.
MARDİN 1969 SPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Karşılaşma 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
MARDİN 1969 SPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
MARDİN 1969 SPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?
Güncel maç listelerinde TRT Kurdî yayını yer alıyor. Bazı kaynaklarda beIN SPORTS 2 de belirtiliyor.
MARDİN 1969 SPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ STATTA?
Karşılaşma Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda oynanacak.
MARDİN 1969 SPOR İLE BATMAN PETROLSPOR ARASINDA KAÇ PUAN FARK VAR?
Maç öncesinde Mardin 1969 Spor 24, Batman Petrolspor ise 23 puana sahip.