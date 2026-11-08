Mardin 1969 Spor-Batman Petrolspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor, bölge derbisinde kozlarını paylaşacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak.