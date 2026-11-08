Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile Bodrum FK, 14. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Bolu'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın programını araştırıyor.

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Trendyol 1. Lig'de haftanın karşılaşmaları sürüyor. Boluspor, 14. hafta mücadelesinde Bodrum FK ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. İki takımın da puan hedefiyle çıkacağı maç, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar, Boluspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

BOLUSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Boluspor ile Bodrum FK arasındaki Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

BOLUSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

BOLUSPOR - BODRUM FK MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tabii Spor 6 kanalında yayınlanacak.

BOLUSPOR - BODRUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Bolu Atatürk Stadyumu'nda yapılacak.

BOLUSPOR - BODRUM FK MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmanın hakemi Melih Aldemir olacak.

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