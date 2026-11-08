Mardin 1969 ile Batman Petrolspor puanları paylaştı
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mardin 1969 ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yapılan maçta Mardin 1969 ile Batman Petrolspor 1-1 berabere kaldı.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Mehmet Ali Vardar
Mardin 1969: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Kayode (Dk. 69 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 78 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak (Dk. 86 Denic), Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 78 Eray Korkmaz), Alhassan, Wilks, Teklic (Dk. 87 Şahverdi Çetin)
Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Metehan Mert, Jo Jin-Ho, Biron, Pedrinho (Dk. 90+4 Gökhan Karadeniz), Macedo, Ömürcan Artan, Cissokho, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır (Dk. 90 +4 Omar İmeri), Sousa (Dk. 78 Gökhan Altıparmak)
Goller: Dk. 49 Wilks (Mardin 1969), Dk. 51 Biron (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Metehan Mert, Dk. 44 Biron (Batman Petrolspor), Dk. 37 Emre Taşdemir, Dk. 79 Osman Yıldırım (Mardin 1969)