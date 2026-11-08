Mardin 1969 ile Batman Petrolspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mardin 1969 ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.