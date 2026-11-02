Kayserispor-Muğlaspor maçı canlı anlatım! Maçın skoru kaç kaç? Goller, kartlar, ilk 11'ler ve maç sonucu için canlı takip ekranı.

Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor maçı canlı anlatım linki...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Metro Holding Kayserispor ile Muğlaspor kozlarını paylaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Kayserispor-Muğlaspor maçı 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverler, karşılaşmanın canlı skorunu, gollerini, kartlarını ve önemli pozisyonlarını bu sayfadan takip edebilecek.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Muğlaspor maçı 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Kayserispor-Muğlaspor canlı skor ve anlatım ekranı

KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor karşılaşması beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

🟡🔴 Maç Günü! 🏆 Trendyol 1. Lig 🗓️ 13. Hafta 🆚 Muğlaspor 🕗 20.00 🏟️ #ŞehrinKalbi'nde 📌 @meysu_turkiye https://t.co/FVL3bys7Iy — Metro Holding Kayserispor (@KayserisporFK) November 1, 2026