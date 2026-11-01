Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Eminevim Ümraniyespor'u sahasında ağırlayacak. İki takım, kritik mücadelede üç puan için kozlarını paylaşacak.

Bodrum FK Eminevim Ümraniyespor maçı canlı skor ekranı!

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı Bodrum FK ile Eminevim Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Sezonun bu bölümünde puan mücadelesini sürdüren iki takım, Bodrum'da oynanacak maçta sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Bodrum FK, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede saha avantajını kullanmak istiyor. Eminevim Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla ligdeki mücadelesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

BODRUM FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

🏰 Evimizde Maç Günü! 🆚 E. Ümraniyespor 📆 01 Kasım Pazar 🕗 19.00 🏟️ Bodrum İlçe Stadyumu 📺 BeIN Sports 2 - TRT Spor - Tabii https://t.co/MKD30w3kfg — Bodrum FK (@Bodrumspor_AS) October 31, 2026

BODRUM FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

BODRUM FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2026/27 Trendyol 1. Lig 13. Hafta 🆚 Bodrumspor 🗓 01.11.2026 ⏰ 19:00 📍 Bodrum İlçe Stadyumu 📺 BeIN SPORTS 2 / TRT Spor https://t.co/PoVb6gtfn8 — Eminevim Ümraniyespor (@Umraniyespor) November 1, 2026

BODRUM FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.

BODRUM FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP ET