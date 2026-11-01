Mardin 1969 Spor İstanbulspor'a karşı geriden gelip kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 13. Mardin 1969 Spor deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Mardin 1969 Spor deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Mardin 1969 Spor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Mallik Wilks ve 59. Olarenwaju Kayode kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 7. dakikada Elvin Mendy'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Mardin 1969 Spor 24 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. İstanbulspor ise 5 puanda kalarak 19. sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Batman Petrolspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise Orfa Yapı Pendikspor deplasmanına konuk olacak.