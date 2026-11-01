Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor 1 puanı paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 66. dakikada Leon Çalışkan kaydetti. Konuk ekibin golü ise 68. dakikada Nuno da Costa'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK puanını 27'ye yükseltti ve 3. sırada kaldı. Antalyaspor ise puanını 19'a yükselterek 7. sıraya yerleşti.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Sarıyer deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.