İstanbulspor - Mardin 1969 Spor maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor ile Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında üç puan mücadelesi verecek. Mardin ekibi üst sıralardaki yerini korumak, İstanbulspor ise alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak.