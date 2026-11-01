Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 1 Kasım 2026 maçının canlı yayın bilgileri.
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Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı sürüyor. Ekenler Beton Sivasspor, bu hafta sahasında Boluspor'u ağırlayacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Mücadele saat 13.30'da başlayacak.
SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI KAÇINCI HAFTA KARŞILAŞMASI?
Mücadele Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak.
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