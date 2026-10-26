Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mardin 1969 Spor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı yayın kanalları ve maç bilgileri belli oldu.

Mardin 1969 Spor-Manisa FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Mardin 1969 Spor ile Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mardin 1969 Spor-Manisa FK maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, Mardin 1969 Spor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Mardin 1969 Spor-Manisa FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Mardin 1969 Spor-Manisa FK maçına dair tüm bilgiler ve canlı izleme ekranı A Spor'da...

MARDİN 1969 SPOR-MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Mardin 1969 Spor-Manisa FK karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

MARDİN 1969 SPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARDİN 1969 SPOR-MANİSA FK MAÇI NASIL İZLENİR?

Futbolseverler, karşılaşmayı TRT Spor'un yayın seçenekleri üzerinden takip edebilecek. Maçın canlı skoru, kadroları ve dakika dakika gelişmeleri de canlı maç takip ekranlarından izlenebilecek.

MARDİN 1969 SPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE (TIKLA)