Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? 1 Kasım 2026 karşılaşmasının canlı yayın bilgileri ve maç detayları.

Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip, kendi sahasında kazanarak puan tablosundaki hedeflerine yaklaşmak isterken Antalyaspor da deplasmanda avantajlı bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Iğdır FK-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. 1 Kasım 2026 karşılaşmasının canlı yayın bilgileri ve maç detayları.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak.

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