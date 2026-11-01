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Bodrum'da kazanan çıkmadı! Ümraniyespor ile puanlar paylaşıldı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Eminevim Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

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Bodrum'da kazanan çıkmadı! Ümraniyespor ile puanlar paylaşıldı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçtan taraflar 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Eminevim Ümraniyespor'un golünü 6. dakikada Berat Yılmaz kaydederken Bodrum FK'nin golünü 28. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar attı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK 18 puana çıkarken Eminevim Ümraniyespor 14 puana yükseldi.

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