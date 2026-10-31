Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor hangi kanalda, nereden izlenir?

Trendyol 1. Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Orfa Yapı Pendikspor'u konuk ediyor. İstanbul'daki karşılaşma öncesi yayın detayları gündemde. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...