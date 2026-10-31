Manisa FK - Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile Batman Petrolspor, 13. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ev sahibi ekibin taraftarı önünde galibiyet arayacağı karşılaşma öncesinde maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Batman Petrolspor maçı canlı nereden izlenir? İşte ayrıntılar...