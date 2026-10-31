Artı Değer Van Spor - SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile SMS Grup Sarıyer üç puan mücadelesine çıkıyor. Peki, karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç canlı nereden izlenir, şifresiz yayın var mı? İşte mücadele öncesi merak edilenler...