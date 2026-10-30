Turka Esenler Erokspor'dan muhteşem geri dönüş! Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Turka Esenler Erokspor, sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu üç golle geri dönüşe imza atarak üç puanın sahibi oldu.