Bursaspor Başkent'te liderliği devraldı!
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.
Ligde 9. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 28'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Kargın, Furkan Ulu, Enes Berk Güçlü
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş (Dk. 61 Tuncer Duhan Aksu), Erkam Develi, İbrahim Akdağ (Dk. 37 İshak Karaoğul), Roshi (Dk. 61 Enes Yılmaz), Raice (Dk. 61 Jefferson), Ezeh (Dk. 69 Fofana), Diouf
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit (Dk. 46 Taha Batuhan Yayıkcı), Barış Gök (Dk. 83 Bayramov), Elitim, Baker (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Halil Akbunar (Dk. 75 Hüseyin Maldar), Lincoln, Boutrah, Iheanacho (Dk. 69 Emir Kaan Gültekin)
Goller: Dk. 7 Emirhan Başyiğit (Kendi kalesine), Dk. 43 Oğuzcan Çalışkan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 15 Boutrah, Dk. 35 Baker, Dk. 50 Iheanacho, Dk. 66 Lincoln (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Lincoln (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Emirhan Başyiğit, Dk. 62 Baker, Dk. 72 Barış Gök (Bursaspor), Dk. 37 İbrahim Akdağ, Dk. 45+3 Diouf, Dk. 58 İshak Karaoğul, Dk. 70 Enes Yılmaz, Dk. 83 Berkan Keskin, Dk. 90+6 Abdullah Çelik (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)