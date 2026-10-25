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Antalya'da 3 puana Bodrum FK uzandı!

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi:
Antalya'da 3 puana Bodrum FK uzandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Stat: Antalya

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüsnü Emre Çelimli, Orhun Aydın Duran

Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Nzaba, Samet Karakoç (Dk. 87 Erdoğan Yeşilyurt), Ceesay, Mevlüt Şimşek (Dk. 79 Mert Yılmaz), Pedrinho (Dk. 79 Safuri), Van de Streek, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 66 Soner Dikmen), Ahmet Sağat (Dk. 66 Da Costa)

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Şahin Yılmaz, Furkan Apaydın, Yusuf Sertkaya, Boran Başkan (Dk. 22 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 86 Ali Aytemur), Moreira (Dk. 86 Emre Kaplan), Providence (Dk. 66 Berkay Aslan), Aboubakar

Goller: Dk. 41 Providence, Dk. 74 Berkay Aslan (Bodrum FK), Dk. 54 Ahmet Sağat (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 90+7 Bünyamin Balcı (Antalyaspor)

#Bodrum FK
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