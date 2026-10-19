Bursaspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Bursaspor ile Orfa Yapı Pendik, Trendyol 1. Lig'in kritik randevusunda kozlarını paylaşacak. Bursaspor - Orfa Yapı Pendik maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? TRT Spor'da şifresiz mi? İşte merak edilenler...
Bursaspor - Orfa Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile Orfa Yapı Pendik karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında üst sıralardaki yerini korumak isteyen Bursa temsilcisi, taraftarının önünde üç puan arayacak. Konuk ekip Orfa Yapı Pendik ise teknik direktör Umut Eskiköy ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir sayfa açmak istiyor. Peki, Bursaspor - Orfa Yapı Pendik maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?
BURSASPOR - ORFA YAPI PENDİK MAÇI NE ZAMAN?
Bursaspor ile Orfa Yapı Pendik, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadeleye Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ev sahipliği yapacak.
BURSASPOR - ORFA YAPI PENDİK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Bursaspor - Orfa Yapı Pendik karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, mücadeleyi TRT Spor üzerinden şifresiz takip edebilecek.
BURSASPOR'UN LİGDEKİ SON DURUMU
Trendyol 1. Lig'de 10 maçta 22 puan toplayan Bursaspor, haftaya üçüncü sırada girdi. Yeşil-beyazlılar, lider Metro Holding Kayserispor'un gerisinde bulunurken Orfa Yapı Pendik karşısında alacağı galibiyetle zirve yarışında önemli bir adım atmayı amaçlıyor.
Bursaspor'un bu sezon ligdeki performansı şöyle:
- Oynanan maç: 10
- Galibiyet: 7
- Beraberlik: 1
- Mağlubiyet: 2
- Atılan gol: 20
- Yenilen gol: 9
- Puan: 22
- Lig sıralaması: 3
BURSASPOR'DA IHEANACHO FORMDA
Bursaspor, Orfa Yapı Pendik karşılaşması öncesinde oynadığı son lig maçında Muğlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
15 Ekim'deki karşılaşmada Kelechi Iheanacho, 58 ve 79. dakikalarda attığı gollerle ön plana çıktı. Hüseyin Maldar ise 83. dakikada fileleri havalandırarak maçın sonucunu belirledi.
Teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Orfa Yapı Pendik mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
ORFA YAPI PENDİK'TE TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI
Orfa Yapı Pendik'te Bursaspor deplasmanı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul temsilcisi, 15 Ekim'de yaptığı açıklamayla teknik direktör Umut Eskiköy ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığını duyurdu.
Bursaspor karşılaşmasının hazırlıkları, Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Fikret Akdemir yönetiminde gerçekleştirildi.
ORFA YAPI PENDİK KAÇINCI SIRADA?
Orfa Yapı Pendik, Trendyol 1. Lig'de 10 karşılaşma sonunda topladığı 10 puanla 16. sırada bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 12 gol kaydederken kalesinde 19 gol gördü. Deplasman temsilcisi, Bursaspor karşısında puan alarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
BURSASPOR - ORFA YAPI PENDİK MAÇININ HAKEMİ
Bursaspor - Orfa Yapı Pendik karşılaşmasında Melek Dakan düdük çalacak.
Mücadelenin yardımcı hakemleri Haydar Avcı ve Enes Biroğlu, dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.
BURSASPOR - ORFA YAPI PENDİKSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI