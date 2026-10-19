Bursaspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bursaspor ile Orfa Yapı Pendik, Trendyol 1. Lig'in kritik randevusunda kozlarını paylaşacak. Bursaspor - Orfa Yapı Pendik maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? TRT Spor'da şifresiz mi? İşte merak edilenler...