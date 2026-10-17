Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor kozlarını paylaşacak. Sivas’ta oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takımın hedefi de sahadan galibiyetle ayrılmak. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...