Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor kozlarını paylaşacak. Sivas’ta oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takımın hedefi de sahadan galibiyetle ayrılmak. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ekenler Beton Sivasspor sahasında SMS Grup Sarıyerspor'u konuk edecek. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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SİVASSPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor-Sarıyerspor maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 16.00'da oynanacak.
SİVASSPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor-Sarıyerspor maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
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