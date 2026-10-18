Trendyol 1. Lig'de lider Kayserispor, Batman Petrolspor'u konuk ediyor. Kayserispor - Batman Petrolspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir? İşte merak edilenler...

Kayserispor - Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı Kayseri'de devam ediyor. Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Kayserispor, sahasında üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Batman Petrolspor'u konuk edecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde serisini sürdürmek isterken Batman temsilcisi de deplasmandan puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki, Kayserispor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, hakemi ve takımların son durumu...

KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Kayserispor - Batman Petrolspor maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İki takımın karşılaşması Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Batman Petrolspor karşılaşması TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT Spor üzerinden şifresiz izlenebilecek mücadele, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un ilgili kanalından da takip edilebilecek.

KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hakem atamalarına göre karşılaşmayı Asen Albayrak yönetecek.

Mücadelede Emrah Ünal ve Oğuzhan Kocaçoban yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Hakan Belder olacak.

KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI