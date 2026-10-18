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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Selçuk Şahin aklını başına alsın

Metro Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Biz sahaya kavga çıkmasın diye indiğimizde bile gözlemciler ‘15 dakikayı doldurmadan inemezsin başkanım’ diyorsa saygı duyuyorum. Kural budur. Ama Selçuk Şahin aklını başına alsın. Bunu bir daha denemesin” dedi.

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Selçuk Şahin aklını başına alsın

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in 11'inci haftasında sahasında Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından açıklama yapan kulüp başkanı Ali Çamlı, "Kayserispor seyircisini tahrik ederek bir yere varamazsın Selçuk Şahin. Aklını başına al, işini yap. 1-0 öndeyken tahrik etmeye başlıyor. Neyin peşindesin? Buradan federasyona çağrıda bulunuyorum. Gözlemci mutlaka yazmıştır. Bir insan ancak bu kadar tahrikkar ve işinin dışında işlere kalkışır. Biz sahaya kavga çıkmasın diye indiğimizde bile gözlemciler '15 dakikayı doldurmadan inemezsin başkanım' diyorsa saygı duyuyorum. Kural budur. Ama Selçuk Şahin aklını başına alsın. Bunu bir daha denemesin. Bu, Kayseri'de denenecek bir şey değil. Burası her yönüyle dört dörtlük bir şehrin, dört dörtlük bir takımı. Öncelikle her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Ama Selçuk Şahin'i de kınıyorum" ifadelerini kullandı.

#Kayserispor #Selçuk Şahin #Kayseri #TRENDYOL 1 İnci Lig #Batman Petrolspor
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