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Sivassporlu Amilton ameliyat edildi

Sivasspor’da sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Amilton Minervino’nun operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

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Sivassporlu Amilton ameliyat edildi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle Kayseri'de ameliyat edildiği bildirildi. Amilton'un operasyonunun Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, başarılı geçen ameliyatın ardından oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve yeniden sahalara dönmesini temenni etti.
Amilton'un yaklaşık 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

#Kayseri #Sivasspor
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