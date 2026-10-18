Trendyol 1. Lig'de Iğdırspor ile Boluspor'un mücadelesi öncesinde gözler takımlarda. Iğdırspor-Boluspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Maç canlı nasıl izlenir, hakemi kim? Detaylar haberin devamında...

Iğdır FK-Boluspor karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı Iğdır FK-Boluspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde üst sıralardaki yerini korumayı hedefleyen Iğdır temsilcisi, ligde henüz galibiyet elde edemeyen Boluspor karşısında 3 puan arayacak. Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve takibini sürdüren yeşil-beyazlılar, rakibinin kötü form grafiğini değerlendirmek istiyor. Peki, Iğdırspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri, hakemi, oynanacağı stadyum ve takımların son durumu.

IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır FK-Boluspor mücadelesi TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, ilgili yayıncıların yetkili dijital yayın servislerinden de takip edilebilecek.

IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Ankara'daki Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Alagöz Holding Iğdır FK'nın ev sahibi olarak yer aldığı müsabakanın Iğdır'da değil, Ankara'da oynanması maç programının dikkat çeken ayrıntıları arasında bulunuyor.

IĞDIR FK-BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre müsabakayı Oğuzhan Gökçen yönetecek.

Karşılaşmanın hakem ekibi şöyle:

Orta hakem: Oğuzhan Gökçen

Yardımcı hakem: Mahmut Gülle

Yardımcı hakem: Sabri Öğe

Dördüncü hakem: Birkan Altındaş

IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI