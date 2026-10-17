Sivasspor evinde Sarıyer ile berabere kaldı!
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
1. dakikada Doğancan'ın kaleye gönderdiği top, kaleci Arda'dan sekti. Boşta kalan topa vuruş yapan Poko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
30. dakikada Ceesay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
33. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Manaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Sivasspor: Arda Erdursun, Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Turan Tuzlacık (Duodu dk. 84), Yusuf Çağlar Kefkir, Oğuzhan Aksoy (Charisis dk. 63), Mohammed, Salih Kavrazlı (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Ceesay (Burak Kapacak dk. 63), Ethemi, Manaj
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Emre Gökay, Eymen Yurdcu, Mehmet Albayrak, Osman Başkuyu, Yılmaz Cin
Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa (Attamah dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Thiam dk. 87), Poko (Tunahan Ergül dk. 69), Barış Alıcı (Erdi Dikmen dk. 86), Doğancan Davas (Eren Karadağ dk. 69), Efecan Karaca, Eze
Yedekler: Onur Akyüz, Batuhan Kör, Fikri Şen, Celal Yücel, Furkan Gedik
Goller: Poko (dk. 1) (Sarıyer), Manaj (dk.30) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kaan Arslan, Hasan Emre Yeşilyurt, Erdi Dikmen (Sarıyer), Yusuf Çağlar Kefkir (Sivasspor)