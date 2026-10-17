Bodrum FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Bodrum FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar merak ediliyor. İşte Bodrum FK-Bandırmaspor maçına dair bilgiler...
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Bodrum'da oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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BODRUM FK-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bodrum FK-Bandırmaspor TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
BODRUM FK-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Bodrum FK-Bandırmaspor maçı TSİ 19.00'da başlayacak.
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