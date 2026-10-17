Bodrum FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Bodrum FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar merak ediliyor. İşte Bodrum FK-Bandırmaspor maçına dair bilgiler...