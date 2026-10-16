CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Eminevim Ümraniyespor'da Tayfun Rıdvan Albayrak dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, teknik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Eminevim Ümraniyespor'da Tayfun Rıdvan Albayrak dönemi sona erdi

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Tayfun Rıdvan Albayrak ve değerli teknik ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdikleri emekler, gösterdikleri özveri ve katkılar için Tayfun Rıdvan Albayrak'a ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde ve hayatlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Albayrak yönetimindeki Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon 9 maçta 1 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

#Ümraniyespor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Muğlaspor - Bursaspor maçı detayları
Sonraki Haber
Muğlaspor - Bursaspor maçı detayları