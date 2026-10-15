Mardin 1969 Spor-Karagümrük maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 Spor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, “Mardin 1969 Spor - Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “TRT Spor canlı izle” aramalarına yöneldi. İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair detaylar...