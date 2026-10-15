Manisa FK-Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Manisa FK, sahasında Turka Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, “Manisa FK - Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “tabii Spor 6 canlı izle” aramalarına yöneldi.