CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fatih Karagümrük’te Aleksandar Stanojevic dönemi sona erdi!

Fatih Karagümrük’te teknik direktör Aleksandar Stanojevic dönemi sona erdi.

Giriş Tarihi:
Fatih Karagümrük’te Aleksandar Stanojevic dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic'e ve ekibine; Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

#Aleksandar Stanojevic #Fatih Karagümrük
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Sonraki Haber
1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı