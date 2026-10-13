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Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

Giriş Tarihi:
Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emrullah Baydar, Abdullah Uğur Sarı, Harun Reşit Güngör

Bandırmaspor: Akın Alkan, Kehinde (Dk. 83 Seck), Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 70 Muhammet Harun Genç), Enes Çinemre (Dk. 64 Muhammed Gümüşkaya), Kerem Dönertaş (Dk. 70 Bruno), Enes Aydın, Hakan Bilgiç (Dk. 64 Ali Ülgen), Recep Yalın Dilek, Lima, Mulumba

Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mert Çelik, Manaj, Musah Muhammed, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ethemi (Dk. 87 Duodu), Salih Kavrazlı (Dk. 62 Yusuf Cihat Çelik), Ceesay (Dk. 62 Burak Kapacak), Turan Tuzlacık, Oğuzhan Aksoy (Dk. 90+3 Yılmaz Cin), Yusuf Çağlar Kefkir

Goller: Dk. 66 Yusuf Cihat Çelik (Ekenler Beton Sivaspor), Dk. 83 Enes Aydın (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Ceesay, Dk. 76 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 71 Mulumba (Bandırmaspor)

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