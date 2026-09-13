Fatih Karagümrük-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Karagümrük-Manisa FK maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Manisa FK'yı konuk ediyor. Futbolseverler ise Fatih Karagümrük-Manisa FK karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...
Fatih Karagümrük-Manisa FKmaçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde Manisa FK'yı ağırlıyor. Futbolseverler ise Fatih Karagümrük-Manisa FK karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...
FATİH KARAGÜMRÜK-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?
Fatih Karagümrük-Manisa FK maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK-MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Fatih Karagümrük-Manisa FK maçı saat 20.00'de başlayacak.
FATİH KARAGÜMRÜK-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS Max 2 ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.
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