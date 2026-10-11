CANLI | Karagümrük-Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de haftanın karşılaşmalarından birinde Fatih Karagümrük, Muğlaspor'u konuk edecek. 11 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele için maç saati, yayın kanalı ve stadyum bilgileri merak ediliyor. İşte Karagümrük - Muğlaspor maçı öncesi merak edilenler...