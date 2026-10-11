Bursaspor-Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 Spor karşısında galibiyet arıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, “Bursaspor - Mardin 1969 Spor canlı izle”, “Maç hangi kanalda?” ve “Saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. TRT Spor üzerinden şifresiz takip edilebilecek karşılaşmanın tüm yayın ayrıntıları haberimizde...