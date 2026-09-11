Sarıyer-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sarıyer ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Play-off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak haftayı avantajlı kapatmak istiyor. Peki Sarıyer-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Sarıyer, sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Sarıyer-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Sarıyer-Bandırmaspor canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Sarıyer-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Sarıyer-Bandırmaspor maçı 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sarıyer-Bandırmaspor karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.
SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.
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