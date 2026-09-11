Sarıyer-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sarıyer ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Play-off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak haftayı avantajlı kapatmak istiyor. Peki Sarıyer-Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...