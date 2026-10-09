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Ankara Keçiörengücü deplasmanda kazandı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Ankara Keçiörengücü deplasmanda kazandı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada ceza sahası dışından Raice'in şutunda savunmadan dönen topla bulaşan Diouf pasını Roshi'ye aktardı. Roshi'nin şutunda top direkten dönerken, pozisyonun devamında yine Roshi, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

53. dakikada Ezeh'in pasında ceza sahası dışı solundan Raice'in şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Mahmut Gülle

Bodrum FK: Bahri Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Providence dk. 58), Ege Bilsel (Kerem Kayaarası dk. 77), Yusuf Sertkaya (Boran Başkan dk. 89), Ege Arslan (Loshaj dk. 46), Berkay Aslan (Moreira dk. 58), Aboubakar

Yedekler: Ali Şahin Yılmaz, Furkan Apaydın, Devrim Şahin, Rüzgar Mehmet Adıyaman, İsmail Tarım

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Duhan Aksu, Erkam Develi (Halil Can Ayan dk. 86), Roshi (Nabian dk. 75), İshak Karaoğul, Raice (Jefferson dk. 62), Ezeh (Fofana 75), Diouf (Oğuzhan Ayaydın dk. 87)

Yedekler: Yunus Bahadır, Oğuzcan Çalışkan, Emre Satılmış, Enes Yılmaz, Süleyman Luş

Teknik Sorumlu: Vedat Kapurtu

Goller: Roshi (dk. 25), Raice (dk. 53) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Erkam Develi, Nabian (Ankara Keçiörengücü), Ege Arslan, Mustafa Erdilman, Moreira (Bodrum FK)

#Ankara Keçiörengücü #Bodrum FK #Erkam Develi
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