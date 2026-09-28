Bursaspor'dan Paul Pogba bombası! İşte transferde son durum

1. Lig'de gösterdiği performans Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapan Bursaspor'da flaş bir iddia gündeme geldi. Yeşil-beyazlıların Fransız yıldız Paul Poga ile ilgilendiği belirtildi. MLS’den de talipleri bulunan 33 yaşındaki oyuncu için temaslar başladı. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk ve Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Bursaspor'da transfer piyasasını hareketlendirecek bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre, Bursa temsilcisinin, son olarak Monaco forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Fransız yıldız Paul Pogba için harekete geçtiği ileri sürüldü. 33 yaşındaki merkez orta saha, doping cezası nedeniyle kariyerine uzun bir ara vermek zorunda kalmıştı. Cezasının ardından 2025 yazında Monaco'yla iki yıllık sözleşme imzalayan Pogba, sakatlıklar ve sınırlı süre nedeniyle yalnızca 6 maça çıkabildi. Ligue 1 ekibi, Ağustos 2026'dan beri serbest durumda.



MLS KULÜPLERİYLE DE ANILDI



1.91 boyundaki dünyaca ünlü Fransız yıldız şu anda tek başına bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Paul Pogba, devre arasına kadar kendisine yeni bir takım bulmak istiyor. Deneyimli yıldızın menajerliğini aile üyeleri yapıyor. Ve oyuncunun aracılar vasıtasıyla Bursaspor'a önerildiği öğrenildi. Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde iddialı kadro kuran bu sezon ait olduğu yere Süper Lig'e yükselmek isteyen yeşil-beyazlılar, hem sahadaki ağırlığı hem de soyunma odası etkisini artırmak tecrübeli orta saha oyuncusunun takıma katkı sağlayacağı düşünüyor. Tecrübeli yıldızın adı şimdiye kadar daha çok MLS kulüpleriyle anılmıştı.



POGBA'NIN KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU



Bursaspor, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Paul Pogba ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlı kulübün Fransız oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi. Kariyerinde daha önce Manchester United ve Juventus gibi Avrupa futbolunun dev kulüplerinde top koşturan Pogba'nın yeni adresi merakla bekleniyor. 4 Serie A, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, kazanan Pogba, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.



MANU'DA YILDIZI PARLADI



M.United altyapısından yetişen Paul Pogba, kariyerinin en önemli dönemlerini Juventus ve M.United'da geçirdi. Fransa'yla 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşadı. Milli formayla 91 maçta 11 gol attı. 2019'da 100 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.



Daha önce Manchester United ve Juventus'ta görev yapan Pogba, aldığı 1.5 yıllık doping cezası tamamlandıktan sonra 2025'te Monaco'ya transfer olmuştu. Sakatlık sorunları nedeniyle düzenli olarak forma giyemeyen Fransız yıldızın kulüple yolları ayrıldı. Pogba, şu anda tek başına bireysel çalışmalarını sürdürüyor.