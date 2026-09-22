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İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi

İstanbulspor’da Manisa FK maçının ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Elvin Mendy’den sevindirici haber geldi.

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İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası takım otobüsünde rahatsızlanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mendy'nin tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Mendy, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy, tedavi altına alınmıştı.

#Manisa FK #Elvin Mendy #İstanbulspor #Manisa Futbol Kulübü
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