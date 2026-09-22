İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi
İstanbulspor’da Manisa FK maçının ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Elvin Mendy’den sevindirici haber geldi.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası takım otobüsünde rahatsızlanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mendy'nin tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen Mendy, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrılarak İstanbul'a hareket etti.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy, tedavi altına alınmıştı.
Futbolcumuz Elvin Mendy'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme:— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) September 20, 2026
Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülmüştür.… pic.twitter.com/5BwSJ5nMbM
İstanbulspor ile oynadığımız karşılaşma sonrasında İstanbulsporlu Elvin Mendy'nin rahatsızlanarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Manisa Futbol Kulübü (@ManisaFK) September 20, 2026
Rahatsızlık sonucu operasyon geçiren Elvin Mendy'ye acil şifalar diliyor, futbolcuya ve… https://t.co/6p9h0D46Mx