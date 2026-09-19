Sarıyer evinde Boluspor'u yendi!

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar



14. dakikada sol taraftan Eşref'in ortasına kale önünde iyi yükselen Barış'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip direğin üzerinden auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cebrail'in rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Asen Albayrak penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıda topun başına geçen Batuhan'ın ortaya yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

48. dakikada orta alandan Muhammed Mert'in kullandığı serbest vuruşa arka direkte iyi yükselen Bartu Göçmen uzak direğe yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

65. dakikada Yağız'ın savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Eren Karadağ, ceza sahası içinde kaleci Taflas'ı çalımlayıp meşin yuvarlağı boş ağlarla buluşturdu ancak yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

90+3. dakikada savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Gonzalez'in ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

90+6. dakikada sol taraftan Eşref'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Tafas'ın boşa çıkmasıyla top arka direğe açıldı. Bu noktada Silva'nın boş ağlara vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1



Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Asen Albayrak, Mehmet Erdoğan, Enes Biroğlu

Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan (Doğancan Davas dk. 81), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Poko (Furkan Gedik dk. 46), Barış Alıcı (Eren Karadağ dk. 46), Yağız Fikri Şen, Efecan Karaca, Batuhan Kör (Thiam dk. 81)

Yedekler: Furkan Akyüz, Attamah, Erdi Dikmen, Tunahan Ergül, Üzeyir Ergün, Hasan Berat Kayalı

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Boluspor: Tafas, Ahmet Can Özdemir (Arda Tuğra Saygı dk. 78), Bartu Göçmen, Cuesta, Canberk Özdemir, Tolunay Artuç, Muhammed Mert, Escobar (Zeki Dursun dk. 78), Furkan Emin Kaçmaz (Bertu Alican Özyürek dk. 62), Nurettin Korkmaz (Alptekin Çaylı dk. 62), Gonzalez

Yedekler: Muhammet Özkan, Can Arda Yılmaz, Abdülsamet Kırım, Arguello, Elvin Yunuszade, Ege Özkayımoğlu

Teknik Direktör: Daniel Farrar

Goller: Batuhan Kör (dk. 37 pen.), Silva (dk. 90+6) (Sarıyer), Bartu Göçmen (dk. 48) (Boluspor)

Sarı kartlar: Batuhan Kör, Eren Karadağ (Sarıyer), Escobar (Boluspor)

