CANLI | SMS Grup Sarıyer-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Boluspor karşılaşacak. SMS Grup Sarıyer'in ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi taraftarlar, "SMS Grup Sarıyer-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...