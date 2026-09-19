CANLI | SMS Grup Sarıyer-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Boluspor karşılaşacak. SMS Grup Sarıyer'in ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi taraftarlar, "SMS Grup Sarıyer-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Boluspor kozlarını paylaşacaklar. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...SMS GRUP SARIYER-BOLUSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
SMS GRUP SARIYER-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?
SMS Grup Sarıyer-Boluspor maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) TSİ 17.00'de oynanacak.
SMS GRUP SARIYER-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
SMS Grup Sarıyer-Boluspor maçı, TRT Türk ve beIN MAX 2'de canlı olarak yayınlanacak.
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