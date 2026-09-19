CANLI | Batman Petrolspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor ile Bursaspor karşılaşacak. Batman Petrolspor'un ev sahibi olduğu mücadele öncesi futbolseverler, "Batman Petrolspor-Bursaspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadele öncesi tüm ayrıntılar...
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacaklar. Batman Petrolspor'un evinde oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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BATMAN PETROLSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Batman Petrolspor-Bursaspor maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) 20.00'de oynanacak.
BATMAN PETROLSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Batman Petrolspor-Bursaspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS Max 1'den canlı olarak yayınlanacak.