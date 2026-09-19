CANLI | Batman Petrolspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor ile Bursaspor karşılaşacak. Batman Petrolspor'un ev sahibi olduğu mücadele öncesi futbolseverler, "Batman Petrolspor-Bursaspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadele öncesi tüm ayrıntılar...