CANLI | Turka Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Turka Esenler Erokspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşacak. Turka Esenler Erokspor'un ev sahibi olduğu mücadele öncesi futbolseverler, "Turka Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadele öncesi tüm ayrıntılar...